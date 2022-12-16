В Павлодаре маршрутка столкнулась с легковым автомобилем
Фото: Zakon.kz
115-я маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Павлодаре по улице Катаева, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным правоохранителей, пострадавших не было – с места аварии никого не госпитализировали.
"Водитель Toyota Corolla, выезжая со двора по улице Катаева, 11, не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и столкнулся с ГАЗелью", – рассказали Pavlodarnews.kz в Департаменте полиции региона.
Полицейские назначили проверку.
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