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Пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля

Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 05:34 Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы по улице Енисейская загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, горящий автомобиль удалось спасти от уничтожения.

Пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 05:34

Фото: пресс-служба МЧС РК

Благодаря оперативным действиям профессионалов, горение ликвидировали за 14 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.

МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее сообщалось, что частная баня вспыхнула открытым пламенем в ВКО.

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