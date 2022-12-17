Самый высокий небоскреб в Дубае вновь украсил флаг Казахстана
Фото: скриншот видео
В честь Дня Независимости флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Видео высотки в Объединенных Арабских Эмиратах, переливающейся небесно-голубым цветом, распространилось в соцсети.
"Зажигаем огни Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости Казахстана. Желаем им процветания и мира", - говорится в подписи к видео на официальной странице Бурдж-Халифа в Instagram.
Ранее такой же жест внимания Объединенные Арабские Эмираты оказывали казахстанцам в часть Дня Республики.
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