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Самый высокий небоскреб в Дубае вновь украсил флаг Казахстана

флаг Казахстана Фото: скриншот видео
В честь Дня Независимости флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Видео высотки в Объединенных Арабских Эмиратах, переливающейся небесно-голубым цветом, распространилось в соцсети.

"Зажигаем огни Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости Казахстана. Желаем им процветания и мира", - говорится в подписи к видео на официальной странице Бурдж-Халифа в Instagram.

Ранее такой же жест внимания Объединенные Арабские Эмираты оказывали казахстанцам в часть Дня Республики.

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Елена Беляева
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