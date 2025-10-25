Самое высокое здание в мире засияло в цветах флага Казахстана – завораживающее видео

В Дубае самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа – засияло в цветах флага Казахстана по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице в Instagram Генерального консульства РК в Дубае.

"Так Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с праздником", – говорится в публикации.

А ранее сообщалось, что в Алматинской области в честь Дня Республики 25 октября состоялось первое масштабное дрон-шоу, в котором приняли участие 550 летательных аппаратов. Зрелище стало кульминацией праздничных мероприятий в Конаеве, собрав на Центральной площади около 15 тысяч человек.

