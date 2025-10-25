#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
События

Самое высокое здание в мире засияло в цветах флага Казахстана – завораживающее видео

Бурдж-Халифа, Дубай, флаг, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 23:09 Фото: pixabay
В Дубае самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа – засияло в цветах флага Казахстана по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице в Instagram Генерального консульства РК в Дубае.

"Так Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с праздником", – говорится в публикации.

А ранее сообщалось, что в Алматинской области в честь Дня Республики 25 октября состоялось первое масштабное дрон-шоу, в котором приняли участие 550 летательных аппаратов. Зрелище стало кульминацией праздничных мероприятий в Конаеве, собрав на Центральной площади около 15 тысяч человек. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Самый высокий небоскреб в Дубае вновь украсил флаг Казахстана
01:08, 17 декабря 2022
Самый высокий небоскреб в Дубае вновь украсил флаг Казахстана
"Бурдж-Халифа" окрасился цветами флага России
10:14, 24 марта 2024
"Бурдж-Халифа" окрасился цветами флага России
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
06:47, 26 октября 2022
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: