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Законодательство РК

ООН: 99% жителей планеты дышат воздухом с опасными частицами

маска, воздух Фото: pexels
В докладе ООН говорится, что 99% жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы. Это несет угрозу здоровью человека, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг качества воздуха велся в 6 тыс. городов и 117 странах. Странам Европы и Северной Америки грозят долгосрочные последствия загрязнения воздуха, констатировали в ООН. 

"Если не принять срочных мер, концентрация опасных частиц в воздухе будет и дальше сказываться на здоровье людей, экосистемах, производстве продовольствия и изменении климата. Об этом предупреждают авторы нового доклада ООН, изучившие эффективность международного сотрудничества в этой сфере", – говорится в сообщении.

Твердые частицы в воздухе глубоко проникают и попадают в легкие, а затем в кровеносную систему, поражая сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Твердые частицы также воздействуют на другие органы. Концентрация в воздухе диоксида азота вызывает респираторные болезни – в частности, астму. 

Ученые пришли к выводу: необходимо срочно сократить вредные выбросы в атмосферу во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, энергетику, транспорт и перевозки, а также изменить поведение людей, начиная с диеты и заканчивая отоплением помещений. 

Авторы доклада проанализировали эффективность еще одного исторического документа, регулирующего выбросы. Он носит сложное название: "Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном», упрощенно – "Гетеборгский протокол". Это единственный юридически обязательный документ, позволяющий на региональном уровне бороться с загрязнением. Уже к 2019 году удалось добиться целевых показателей 2020 года. Однако прогресс отмечается далеко не во всех странах-участницах.

Казахстан ухудшил позиции в рейтинге по загрязнению воздуха. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год. 

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