Загрязнение воздуха в Дели превысило предел здоровья ВОЗ в 100 раз
В связи со сложившейся ситуацией с качеством воздуха властям Дели пришлось закрыть школы, пишет The Guardian.
Качество воздуха в городе ухудшилось за последнюю неделю, что связано с резким ростом количества фермеров в соседних штатах Харьяна и Пенджаб, сжигающих свои поля во время посевного сезона.
За последние дни в штате Пенджаб количество пожаров на фермах увеличилось на 740%: за один день было зарегистрировано более тысячи пожаров. Другими причинами загрязнения города являются выбросы автомобилей, строительство и сжигание мусора на мусороперерабатывающих заводах.
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Дели, где проживает около 33 миллионов человек, регулярно признают самым загрязненным городом в мире. Согласно индексу качества жизни в этом году, составленному институтом энергетической политики Чикагского университета, жизнь жителей Дели может сократиться на 11,9 лет из-за плохого воздуха, которым они дышат.