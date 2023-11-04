Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Загрязнение воздуха в Дели превысило предел здоровья ВОЗ в 100 раз

загрязнение воздуха Фото: freepik
Индекс качества воздуха в индийском городе достиг 500 – самого высокого показателя, который возможен. Это в 100 раз превышает предел нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией с качеством воздуха властям Дели пришлось закрыть школы, пишет The Guardian.

Качество воздуха в городе ухудшилось за последнюю неделю, что связано с резким ростом количества фермеров в соседних штатах Харьяна и Пенджаб, сжигающих свои поля во время посевного сезона.

За последние дни в штате Пенджаб количество пожаров на фермах увеличилось на 740%: за один день было зарегистрировано более тысячи пожаров. Другими причинами загрязнения города являются выбросы автомобилей, строительство и сжигание мусора на мусороперерабатывающих заводах.

Материал по теме

Загрязнение воздуха повышает риск развития диабета – исследование

Дели, где проживает около 33 миллионов человек, регулярно признают самым загрязненным городом в мире. Согласно индексу качества жизни в этом году, составленному институтом энергетической политики Чикагского университета, жизнь жителей Дели может сократиться на 11,9 лет из-за плохого воздуха, которым они дышат.

Читайте также

В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
Мухит Турсынали
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления