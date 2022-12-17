У жителя Актобе дома нашли арсенал оружия

15 декабря в 20:00 задержан житель Алгинского района – участник организованной преступной группы и приверженeц деструктивного религиозного течения, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска по месту его жительства обнаружили и изъяли пистолет Макарова, охотничье ружье марки Mossberg 12-го калибра, патроны 9-го калибра – 38 штук, патроны 12-го калибра – 19 штук, охотничий нож, религиозные книги – 18 штук.



"Факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Алгинского района по ст. 287 ч. 3 УК РК", – говорится в сообщении.

Житель Актобе водворен в изолятор временного содержания.

В Актюбинской области у сельчанина изъяли арсенал оружия. Сотрудники правоохранительных органов опасную находку обнаружили 31 октября под диваном в котельной комнате донерной.

