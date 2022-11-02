В Актюбинской области у сельчанина изъяли арсенал оружия

В Актюбинской области сотрудники полиции обнаружили у сельчанина арсенал оружия: одноствольный обрез 16 калибра, двуствольный обрез 12 калибра, 22 патрона и два травматических пистолета, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации polisia.kz, сотрудники правоохранительных органов опасную находку обнаружили 31 октября под диваном в котельной комнате донерной.

В отношении 25-летнего владельца заведения начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов").

Санкция ст. 287 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

31 октября 2022 года сообщалось, что на объездной Карасайской трассе сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Акмолинской области обнаружен арсенал оружия.