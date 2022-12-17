В Туркестанской области выявили более 3600 нарушителей миграционного законодательства
"Всего с начала текущего года на территории Туркестанской области выявлено и привлечено к административной ответственности 3640 иностранцев и граждан Республики Казахстан, допустивших грубые нарушения требований Закона "О миграции населения".ДП Туркестанской области
Среди них, 1575 иностранных граждан незаконно прибывших и работавших в Туркестанской области. Оны были привлечены к административной ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения". 457 из них решением суда выдворены с территории страны.
За несвоевременное уведомление о прибытии, в отношении 913 граждан приняты административные меры по ст. 518 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области миграции населения".
182 лиц привлечены по ст. 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК".
В ДП Туркестанской области отметили, что на сегодняшний день, особое внимание со стороны сотрудников полиции области уделяется строгому соблюдению и исполнению требований миграционного законодательства иностранцами и граждан нашей страны.
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