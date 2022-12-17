В Туркестанской области выявили более 3600 нарушителей миграционного законодательства

С начала текущего года на территории Туркестанской области выявили и привлекли к административной ответственности 3640 нарушителей миграционной политики РК, сообщает Zakon.kz.

"Всего с начала текущего года на территории Туркестанской области выявлено и привлечено к административной ответственности 3640 иностранцев и граждан Республики Казахстан, допустивших грубые нарушения требований Закона "О миграции населения". ДП Туркестанской области

Среди них, 1575 иностранных граждан незаконно прибывших и работавших в Туркестанской области. Оны были привлечены к административной ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения". 457 из них решением суда выдворены с территории страны.

За несвоевременное уведомление о прибытии, в отношении 913 граждан приняты административные меры по ст. 518 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области миграции населения".

182 лиц привлечены по ст. 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК".

В ДП Туркестанской области отметили, что на сегодняшний день, особое внимание со стороны сотрудников полиции области уделяется строгому соблюдению и исполнению требований миграционного законодательства иностранцами и граждан нашей страны.