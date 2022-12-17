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В Бангкоке Новый год будут праздновать в масках

Новый год Фото: pexels
В Таиланде принимают антиковидные меры. В последнее время наблюдается рост заболеваемости, особенно в туристских провинциях страны. Власти столицы внесли некоторые ограничения в период празднования Нового года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, массовые гуляния не запретят. Однако в местах скопления людей всем без исключения, в том числе и туристам, придется носить маски, пишет Bangkokpost

Представители бизнеса и организаторы мероприятий должны будут получить специальное разрешение на публичное празднование Нового года. Также в Бангкоке увеличат количество пунктов вакцинации для желающих сделать повторную прививку от коронавируса.

30 октября были возобновлены прямые рейсы Алматы – Бангкок. Ранее, с марта 2020 года, рейсы были прерваны в связи с пандемией.


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