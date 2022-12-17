Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
16 декабря король и королева сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Болезнь протекает у них в легкой форме.
Врач порекомендовал супругам на время воздержаться от исполнения королевских обязанностей и пить лекарства.
15 декабря стало известно, что 44-летняя дочь Рамы X Пхатчара Киттияпха упала в обморок. Принцесса находилась в районе Пакчонг на тренировке перед конкурсом собак на армейском чемпионате собак, занятых какими-либо профессиями. Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.
В Таиланде принимают антиковидные меры. В последнее время наблюдается рост заболеваемости, особенно в туристских провинциях страны. Власти столицы внесли некоторые ограничения в период празднования Нового года.