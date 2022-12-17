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Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

коронавирус Фото: royaloffice.th
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Бюро королевского двора, сообщает Zakon.kz.

16 декабря король и королева сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Болезнь протекает у них в легкой форме.

Врач порекомендовал супругам на время воздержаться от исполнения королевских обязанностей и пить лекарства.

15 декабря стало известно, что 44-летняя дочь Рамы X Пхатчара Киттияпха упала в обморок. Принцесса находилась в районе Пакчонг на тренировке перед конкурсом собак на армейском чемпионате собак, занятых какими-либо профессиями. Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

В Таиланде принимают антиковидные меры. В последнее время наблюдается рост заболеваемости, особенно в туристских провинциях страны. Власти столицы внесли некоторые ограничения в период празднования Нового года. 

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