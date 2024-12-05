Токаев направил телеграмму королю Таиланда
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником. Об этом говорится в заявлении Акорды за 5 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Также в телеграмме президента Казахстана подчеркнуты значительные успехи Таиланда в социально-экономическом развитии и на международной арене.
"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность дальнейшему углублению сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге", – сказано в официальном сообщении.
Ранее Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
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