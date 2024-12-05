Токаев направил телеграмму королю Таиланда

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником. Об этом говорится в заявлении Акорды за 5 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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