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Когда и где зажгут главную елку в Астане

Когда и где зажгут главную елку в Астане Фото: gov.kz
Главную елку в Астане зажгут 17 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, 17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO зажгут главную елку. После церемонии зажжения елки жителям и гостям столицы будет представлена концертная программа.

"Высота ели составит 25 метров и будет украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, световыми гирляндами и др. На макушке ели будет использована световая снежинка размером 2 метра", – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году. 

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Анастасия Стативкина
Астана
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