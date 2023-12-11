Когда и где зажгут главную елку в Астане
Фото: gov.kz
Главную елку в Астане зажгут 17 декабря, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата, 17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO зажгут главную елку. После церемонии зажжения елки жителям и гостям столицы будет представлена концертная программа.
"Высота ели составит 25 метров и будет украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, световыми гирляндами и др. На макушке ели будет использована световая снежинка размером 2 метра", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что как украсят Алматы и где установят главную елку к Новому году.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript