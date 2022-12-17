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В Актобе автомобиль с детьми и тренером попал в смертельное ДТП

ДТП Фото: polisia.kz
Автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию в Актобе. Один ребенок погиб, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 17 декабря на 68 км трассы Актобе – Болгарка – Шубаркудук. 

"Произошло опрокидывание автомобиля марки Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находились 11 человек, в том числе девять детей, 2010-2011 годов рождения, ехавших из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу", – рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, остальные восемь детей доставлены в областную детскую клиническую больницу.

"Уважаемые граждане, перед выполнением перевозок детей не позднее трех суток до назначенного срока необходимо представить заявку для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции". Замначальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов

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