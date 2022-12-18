В Актобе многодетную мать оштрафовали за мат в адрес сотрудника акимата

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе оштрафовал многодетную мать за нецензурную брань в адрес сотрудника акимата, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 15 декабря около 12:30 вместе с другими многодетными матерями женщина пришла в здание городского акимата, требуя погасить их задолженности по кредитам.

"В ходе встречи с работниками акимата, И. проявляя неуважение к окружающим, в общественном месте выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудника акимата, тем самым нарушила общественный порядок. Кроме того, И. оказала неповиновение сотрудникам полиции, при исполнении ими служебных обязанностей, на их законное требование прекратить противоправные действий и проехать в отдел полиции не реагировала", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что вина многодетной женщины "подтверждается видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами".

В итоге по ч. 1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и ч. 1 ст. 667 КоАП "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" она была признана виновной и оштрафована на 35 МРП (107 205 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.