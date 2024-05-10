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За маты в общественном месте осудили астанчанина

За маты в общественном месте осудили астанчанина, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 18:11 Фото: pexels
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении мужчины, который нецензурно выражался в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, житель Астаны, находясь в общественном месте, выражая явное неуважение к окружающим, выражался нецензурной бранью в адрес другого человека.

"Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок. Из пояснений правонарушителя следует, что он осознал противоправность своих действий, раскаивается, впредь не повторится. Санкция ст. 434 ч.1 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на пять суток.

"Судом мера взыскания в виде пяти суток ареста назначена с учетом степени и характера содеянного и в целях соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений. Постановление не вступило в законную силу", – рассказали в суде.

Похожая история произошла в Уральске. Суд Уральска привлек к административной ответственности местного жителя, который в кафе города матерился и показывал непристойные жесты. Моральную компенсацию присудили одному из посетителей общепита. 

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