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Северная Корея запустила две баллистические ракеты с интервалом в 25 минут

Северная Корея запустила Фото: pixabay
Две, предположительно, баллистические ракеты, запущенные КНДР в ночь на воскресенье, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию распространило агентство Kiodo News со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Интервал между запусками составил 25 минут. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. Никакого ущерба нанесено не было.

По словам заместителя министра обороны Японии Тосиро Ино, обе ракеты пролетели около 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км.

"Продолжающиеся ракетные запуски Северной Кореи являются совершенно неприемлемыми. По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен протест". Замминистра обороны Японии Тосиро Ино

Японские сторожевые корабли призывают находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных.

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