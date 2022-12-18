Пятеро детей, пострадавших на дороге в Актобе, находятся в реанимации

Представитель акима Актюбинской области рассказал о состоянии детей, попавших в ДТП на трассы Актобе – Болгарка – Шубаркудук, сообщает Zakon.kz.

"Пятеро из пострадавших находятся в реанимационном отделении. Все в стабильно тяжелом состоянии", – рассказал заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.

По его словам, состояние троих детей средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении в палате.

"Медицинская помощь детям оказывается круглосуточно, за ними ведется постоянный контроль. Больница обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Родители информированы о принимаемых мерах по лечению детей. Сегодня они допущены в реанимационное и хирургическое отделения". Ержан Байтанаев

Он также напомнил, что дело находится под особым контролем акима области Ералы Тугжанова.

17 декабря автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию рядом с Актобе. Один ребенок погиб.

