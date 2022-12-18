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В Экибастузе сгорел гараж с автомобилем

В Экибастузе сгорел гараж с автомобилем Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Гараж с находящимся в нем автомобилем сгорел в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 декабря 2022 года. Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 пункта связи части СПЧ-2 в 22:57.

Горел гараж по адресу: улица Беркимбаева, 191. Огонь охватил деревянную кровлю здания. Сам гараж был пристроен к двухэтажному жилому дому.


"Общая площадь горения составило 100 кв. м. На данный выезд были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Внутри гаража находился автомобиль Mazda. Он полностью сгорел.

Причина и ущерб устанавливаются.

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Павлодарская область Экибастуз
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