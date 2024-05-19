Гараж с автомобилями вспыхнул в Шахтинске

19 мая карагандинские огнеборцы потушили загоревшийся гараж с автомобилями в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в Шахтинске произошло загорание деревянных конструкций гаража, пристроенного к жилому дому.

Огнеборцы потушили пожар за 42 минуты с момента поступления вызова на площади 100 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Судя по видео, которым поделились пожарные, в гараже находилось четыре машины, которые полностью сгорели.

Накануне в Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека.