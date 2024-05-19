Гараж с автомобилями вспыхнул в Шахтинске
Фото: скрин с видео МЧС РК
19 мая карагандинские огнеборцы потушили загоревшийся гараж с автомобилями в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в Шахтинске произошло загорание деревянных конструкций гаража, пристроенного к жилому дому.
Огнеборцы потушили пожар за 42 минуты с момента поступления вызова на площади 100 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
Судя по видео, которым поделились пожарные, в гараже находилось четыре машины, которые полностью сгорели.
Накануне в Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека.
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