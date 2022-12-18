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Денис Никиша сразу после победы на Кубке мира сделал предложение своей девушке

спортсмен Фото: olympic.kz
Бронзовый призер этапа Кубка мира по шорт-треку Денис Никиша сразу после победы сделал предложение своей девушке, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен подъехал к любимой на коньках, встал на колено и протянул кольцо. Девушка согласилась. Друзья к этому моменту принесли два больших букета роз и поздравили счастливую пару.


Ранее казахстанец на этапе Кубка мира по шорт-треку, проходившему в Алматы, занял третье место.

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Людмила Мельник
Алматы
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