Денис Никиша сразу после победы на Кубке мира сделал предложение своей девушке
Фото: olympic.kz
Бронзовый призер этапа Кубка мира по шорт-треку Денис Никиша сразу после победы сделал предложение своей девушке, сообщает Zakon.kz.
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Спортсмен подъехал к любимой на коньках, встал на колено и протянул кольцо. Девушка согласилась. Друзья к этому моменту принесли два больших букета роз и поздравили счастливую пару.
Ранее казахстанец на этапе Кубка мира по шорт-треку, проходившему в Алматы, занял третье место.
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