Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара

Глава государства поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия.





"Искренне поздравляю Вас с успешным завершением Чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировым брендом, вновь подтвердило, что Катар – процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения Чемпионата мира", – говорится в телеграмме.

Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.