Токаев направил телеграмму эмиру Катара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 декабря 2024 года, поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Катара, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме значится, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надежных партнеров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.

В заключительной части президент пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели брифинг для представителей средств массовой информации, где выступили с совместным заявлением.