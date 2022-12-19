Токаев о ЧМ-2022: Этот турнир останется в истории мирового футбола

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу завершившегося Чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Свои поздравления он передал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани через Twitter и отметил отличную организацию мероприятия.

"Этот турнир останется в истории мирового футбола маяком высокого духа, честной игры и необычайного гостеприимства катарцев", – написал Токаев.

Ранее в Катаре завершилось мировое первенство по футболу. В финальном поединке встретились команды Франции и Аргентины. В матче за титул ЧМ-2022 фортуна была на стороне аргентинской сборной, которая выиграла в серии послематчевых пенальти.