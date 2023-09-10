Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой, сообщает Zakon.kz.
"Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с яркой победой в матче против сборной Северной Ирландии в отборочном раунде чемпионата Евро-2024", – пишет Акорда.

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и вручил ему мяч от имени команды.


Также президент высоко оценил гол, который забил в ворота Северной Ирландии Максим Самородов.


10 сентября стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H.

президент РК

Фото: Акорда

В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0.

президент РК

Фото: Акорда

Таким образом, сборная Казахстана после этого успеха вернулась на свое 2 место, где она была перед 5 туром, пока не проиграла финской дружине на родной арене 7 сентября – 0:1. Теперь после 6 туров у сборной Казахстана 12 очков, а у Северной Ирландии – всего 3 балла. Во главе таблицы стоит команда Финляндии (12 баллов), которой мы уступаем только по дополнительным показателям.

футбол

Фото: Акорда

Турнирная таблица в подгруппе H может измениться уже сегодня вечером после завершения еще двух матчей: Финляндия – Дания и Сан-Марино – Словения.

Читайте также

Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды

Токаев футболистам: Сейчас вечер радости, но завтра – на тренировку

Сборная Казахстана установила уникальное достижение в своей истории

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
супруга Кайрата Нуртаса сделала операцию
Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления