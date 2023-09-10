Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой, сообщает Zakon.kz.

"Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с яркой победой в матче против сборной Северной Ирландии в отборочном раунде чемпионата Евро-2024", – пишет Акорда.

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и вручил ему мяч от имени команды.

Также президент высоко оценил гол, который забил в ворота Северной Ирландии Максим Самородов.

10 сентября стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H.

Фото: Акорда

В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0.

Фото: Акорда

Таким образом, сборная Казахстана после этого успеха вернулась на свое 2 место, где она была перед 5 туром, пока не проиграла финской дружине на родной арене 7 сентября – 0:1. Теперь после 6 туров у сборной Казахстана 12 очков, а у Северной Ирландии – всего 3 балла. Во главе таблицы стоит команда Финляндии (12 баллов), которой мы уступаем только по дополнительным показателям.

Фото: Акорда

Турнирная таблица в подгруппе H может измениться уже сегодня вечером после завершения еще двух матчей: Финляндия – Дания и Сан-Марино – Словения.

