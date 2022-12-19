Киркоров готов передать свои трон и корону

Филипп Киркоров заявил, что готов в будущем передать корону и трон поп-короля Сергею Лазареву, сообщает Zakon.kz.

55-летний король российской эстрады назвал именно Лазарева своим преемником. Вероятно потому, что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом.

"Ну кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно", – цитирует Киркорова telegram-канал "НеОпра, блин!".

Ранее, как пишут российские СМИ, Лазарев подшутил над Киркоровым, надев корону на съемках новогоднего выпуска шоу "Маска".