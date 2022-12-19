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Киркоров готов передать свои трон и корону

Киркоров готов передать свой трон и корону Фото: pixabay
Филипп Киркоров заявил, что готов в будущем передать корону и трон поп-короля Сергею Лазареву, сообщает Zakon.kz.

55-летний король российской эстрады назвал именно Лазарева своим преемником. Вероятно потому, что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом.

"Ну кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно", – цитирует Киркорова telegram-канал "НеОпра, блин!".

Ранее, как пишут российские СМИ, Лазарев подшутил над Киркоровым, надев корону на съемках новогоднего выпуска шоу "Маска". 

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