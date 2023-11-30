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Филипп Киркоров назвал гонорар, за который готов выступить перед собакой

певец Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров заявил, что готов выступить перед йоркширским терьером, сообщает Zakon.kz.

Об этом он в шутку сказал в разговоре с изданием "Страсти.Ру".

"До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера", – цитирует издание Киркорова.

Как уточняется, таким образом артист прокомментировал рассказ Николая Баскова, который выступал перед псом Джорджиком. По словам Баскова, до выступления он не знал, что его пригласили выступить для собаки. Он пояснил, что заказчик просто упомянул имя Джорджика, не вдаваясь в детали. Причем Баскову сказали, что именинник хочет видеть именно его "за любые деньги".

Киркоров добавил, что любит выступать в "экзотических местах". В качестве примера исполнитель привел остров Гренада. По словам музыканта, выступление состоялось давно, однако опыт он назвал необычным.

"Привезли на частном самолете на остров. Там были пляж, инсталляция. Было красиво, необычно", – резюмировал певец.

Ранее эпатажный Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме.

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