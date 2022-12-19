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Москву занесло снегом

Москву занесло снегом Фото: pixabay
В столице России и в Подмосковье транспортный коллапс. Растут сугробы и растут пробки, автомобили застревают в снегу, отменяют авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Такого снегопада давно не помнят здешние места...

Как сообщают местные СМИ, в Москве – рекордный снегопад. Высота сугробов уже местами до 38 см. Такого здесь не было уже 80 лет.

Дети радуются, а их родители, как пишут "Московские новости" в Telegram помогают коммунальщикам и друг другу - вытаскивать машины из снежного плена.

Также сообщается, что отменили больше 70 рейсов. Самолеты приходится тщательно обрабатывать антифризом.


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