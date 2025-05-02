Рекордный снегопад парализовал Москву

В Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, в ночь на 2 мая 2025 года начался снегопад, который устроил коллапс в населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждали, что в ночь на 2 мая на севере Московской области, в районе Дубны, под действием циклона может пройти дождь с мокрым снегом. Так и произошло. Как пишет в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец, снег в столице РФ пошел ровно в полночь.

Из-за сильного "ливневого" снегопада в аэропортах снизилась видимость, дороги замело, начали падать деревья и обрываться линии электропередач, люди остались без электричества, связи и телевидения. Падающие деревья повредили не один десяток машин.

Деревья упали и на железнодорожные пути, что нарушило график электричек.

К водителям и пассажирам обратились с просьбой слушать радио и предупреждения, так как вероятны задержки общественного транспорта и изменения схем движения на дорогах.

По словам Евгения Тишковца, этот снегопад побил рекорд.

"В Москве побит рекорд осадков 116-летней давности! 1-го мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге – 22 мм, Тушино – 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков. За минувшую ночь в городе выпало еще 4 мм. Таким образом, за метеорологические сутки в Москве выпало рекордное количество осадков за историю регулярных метеоизмерений. Пал прежний максимум 116-летней давности (1909 г. – 21 мм)", – написал он.

Синоптики обещают, что к 15:00 (по времени Москвы) осадки прекратятся, а в ночь ударят заморозки до -3.

Помимо машин и связи в Центральной России пострадали фермеры и садоводы, точнее – их сады и огороды. Например, российская артистка Анита Цой опубликовала пост, в котором с горечью описала потери из-за снегопада на ее усадьбе в Подмосковье.

За последний месяц это не первый весенний "сюрприз" от погоды для москвичей. 6 апреля 2025 года Москву тоже прилично замело.