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В Минздраве РК сообщили о 139 заболевших коронавирусом

В Минздраве РК сообщили о 139 заболевших коронавирусом Фото: pixabay
В Казахстане выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее заболевших было 140 человек, сообщает Zakon.kz

По данным министерства, на 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится – 328 пациент, на амбулаторном – 1 887 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 11 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Двумя днями ранее в РК было зарегистрировано 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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