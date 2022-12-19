В Минздраве РК сообщили о 139 заболевших коронавирусом

В Казахстане выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее заболевших было 140 человек, сообщает Zakon.kz

По данным министерства, на 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится – 328 пациент, на амбулаторном – 1 887 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



в тяжелом состоянии – 11 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Двумя днями ранее в РК было зарегистрировано 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

