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В Казахстане 205 человек заразились коронавирусом за сутки

В Казахстане 205 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: pixabay
За сутки в Казахстане выявили 205 случаев заражения CОVID-19. Из них 203 случая заражения КВИ+, два человека заразились КВИ-, сообщает Zakon.kz.

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2175 человек (2068 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 1847 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 14 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

По предыдущим данным, 270 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане.

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