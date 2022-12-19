Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские врачи дали рекомендации, как помочь ребенку при ОРВИ

Казахстанские врачи дали рекомендации, как помочь ребенку при ОРВИ Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения напомнили родителям, что в сезон ОРВИ наиболее быстрым заражениям подвержены дети, сообщает Zakon.kz

Врачи отмечают, что ОРВИ и грипп с КВИ могут протекать в легкой, средней и тяжелой форме. При легком течении не следует идти в стационар, где высокий риск перекрестного инфицирования.

"В будни и выходные дни в поликлинике работают фильтр-кабинеты, куда можно приехать с ребенком на осмотр к врачу и определить степень тяжести заболевания  и какая медпомощь ему понадобится. Легкое течение характеризуется быстрым снижением температуры на парацетамол, самочувствие не страдает, даже если кашляет и из носа бегут сопельки, ребенок есть, пьет, спит, то есть симптомы заболевания не вызывают у него страдания", – говорится в сообщении Минздрава. 

При средней степени тяжести на фоне температуры и катаральных явлений ребенок капризен и снижен аппетит, такие дети требуют внимания, если самочувствие не улучшается, то нужно вызывать врача.  А если у ребенка есть хотя бы  один из симптомов нижеперечисленных: стойкая температура, не ест, не пьет, нарастает одышка, болезненно раздражим, то есть бесконечно плачет, плохо мочится, вялый, адинамичный – следует немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ в Алматы. Горожанам рекомендовали носить маски в общественных местах и повышать иммунитет.

Читайте также

В Минздраве РК сообщили о 139 заболевших коронавирусом

Врач назвал способы не заболеть гриппом или коронавирусом на Новый год

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления