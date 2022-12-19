Казахстанские врачи дали рекомендации, как помочь ребенку при ОРВИ

В Министерстве здравоохранения напомнили родителям, что в сезон ОРВИ наиболее быстрым заражениям подвержены дети, сообщает Zakon.kz

Врачи отмечают, что ОРВИ и грипп с КВИ могут протекать в легкой, средней и тяжелой форме. При легком течении не следует идти в стационар, где высокий риск перекрестного инфицирования.

"В будни и выходные дни в поликлинике работают фильтр-кабинеты, куда можно приехать с ребенком на осмотр к врачу и определить степень тяжести заболевания и какая медпомощь ему понадобится. Легкое течение характеризуется быстрым снижением температуры на парацетамол, самочувствие не страдает, даже если кашляет и из носа бегут сопельки, ребенок есть, пьет, спит, то есть симптомы заболевания не вызывают у него страдания", – говорится в сообщении Минздрава.

При средней степени тяжести на фоне температуры и катаральных явлений ребенок капризен и снижен аппетит, такие дети требуют внимания, если самочувствие не улучшается, то нужно вызывать врача. А если у ребенка есть хотя бы один из симптомов нижеперечисленных: стойкая температура, не ест, не пьет, нарастает одышка, болезненно раздражим, то есть бесконечно плачет, плохо мочится, вялый, адинамичный – следует немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ в Алматы. Горожанам рекомендовали носить маски в общественных местах и повышать иммунитет.