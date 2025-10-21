#АЭС в Казахстане
Общество

Минздрав дал простые рекомендации по профилактике сезонного ОРВИ и гриппа

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 21 октября 2025 года, в Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана обратились к гражданам с важными рекомендациями по профилактике сезонного ОРВИ и гриппа, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, для снижения риска заболевания ОРВИ и гриппом достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • избегать посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;
  • регулярно проветривать и увлажнять воздух в жилых и рабочих помещениях;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • ограничивать контакт с заболевшими, обеспечивать их изоляцию;
  • при первых признаках заболевания оставлять детей дома и не направлять их в школы и детские сады;
  • при ухудшении самочувствия своевременно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в Казахстане за последнюю неделю зарегистрировано 142 582 случая ОРВИ, что на 13% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

В сентябре текущего года зарегистрировано 593 065 случаев ОРВИ, отмечается снижение в 1,4 раза.

С начала эпидемического сезона обследовано 1202 образца на грипп, из них выявлено три лабораторно подтвержденных случая гриппа А(H3N2).

В рамках проведения вакцинации против гриппа уязвимых групп населения закуплена вакцина против гриппа в объеме 2,1 млн доз, которая содержит штаммы, зарегистрированные в текущем сезоне.

В республике привито против гриппа 1 158 965 человек, или 50% от подлежащего контингента, вакцинация продолжается.

"Берегите свое здоровье и здоровье близких!" – призвали казахстанцев в МЗ РК.

Ранее мы писали, что взносы на ОСМС для самозанятых составят 1% с 2026 года. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

