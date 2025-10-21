Минздрав дал простые рекомендации по профилактике сезонного ОРВИ и гриппа
Как подчеркнули в ведомстве, для снижения риска заболевания ОРВИ и гриппом достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:
- избегать посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;
- регулярно проветривать и увлажнять воздух в жилых и рабочих помещениях;
- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
- ограничивать контакт с заболевшими, обеспечивать их изоляцию;
- при первых признаках заболевания оставлять детей дома и не направлять их в школы и детские сады;
- при ухудшении самочувствия своевременно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в Казахстане за последнюю неделю зарегистрировано 142 582 случая ОРВИ, что на 13% ниже уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.
В сентябре текущего года зарегистрировано 593 065 случаев ОРВИ, отмечается снижение в 1,4 раза.
С начала эпидемического сезона обследовано 1202 образца на грипп, из них выявлено три лабораторно подтвержденных случая гриппа А(H3N2).
В рамках проведения вакцинации против гриппа уязвимых групп населения закуплена вакцина против гриппа в объеме 2,1 млн доз, которая содержит штаммы, зарегистрированные в текущем сезоне.
В республике привито против гриппа 1 158 965 человек, или 50% от подлежащего контингента, вакцинация продолжается.
"Берегите свое здоровье и здоровье близких!" – призвали казахстанцев в МЗ РК.
