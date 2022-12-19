Винчестер и два обреза изъяли у жителя Кентау

Полицейские Туркестанской области изъяли у жителя Кентау винчестер и два обреза. В отношении него проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте polisia.kz, ночью на одной из улиц Кентау полицейские остановили автомобиль Mercedes, вызвавший у них подозрение.

"При проверке стражи порядка обнаружили в салоне автомобиля три огнестрельных оружия. Изъятые в качестве вещественных доказательств два обреза и винчестер направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Житель Кентау был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие.





На территории Туркестанской области проводилось ОПМ "Правопорядок", направленное на обеспечение общественного порядка, улучшение криминогенной обстановки, выявление и пресечение правонарушений и преступлений.

