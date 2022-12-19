В Казахстане хотят расширить список наркотических средств

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве 19 декабря сообщила, что МВД разработан проект постановления правительства по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек рассказала, что в список наркотических средств будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления.



"В целях борьбы с так называемой "аптечной" наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости. Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголовная ответственность, определены до 0,1 грамма – небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм – особо крупный размер". Представитель МВД Шугыла Турлыбек

По ее словам, с введением в действие акта правительства трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.



Проект постановления правительства размещен на портале "Открытые нормативные правовые акты".



