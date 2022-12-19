В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
По словам министра, это зарегистрированная партия, обладающая всеми правами.
"На сегодня зарегистрированы партии "Байтак" и Respubliсa. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами. С другими партиями работа продолжается, они еще не прошли первый этап. Причины прежние – документы не соответствуют законодательству".Министр юстиции РК Канат Мусин
Стоит отметить, что основатели и лидеры партии – известные казахстанские предприниматели и общественные деятели.
Председателем партии Respublica избран Айдарбек Ходжаназаров, сопредседателями – Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Бейбит Алибеков и Нурлан Коянбаев.
Программа партии под названием Restart ставит целью осуществить перезагрузку всех сфер государства и жизнедеятельности казахстанцев. Название партии в переводе с латинского слова "республика" означает "общее дело".
30 ноября стало известно, что в Казахстане зарегистрировали новую партию "Байтак". Основной задачей партии является решение экологических проблем страны.