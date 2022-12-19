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В Казахстане зарегистрировали еще одну партию

В Казахстане зарегистрировали еще одну партию Фото: Zakon.kz
В Казахстане официально зарегистрировали еще одну партию – Respublica. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал министр юстиции Канат Мусин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, это зарегистрированная партия, обладающая всеми правами.

"На сегодня зарегистрированы партии "Байтак" и Respubliсa. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами. С другими партиями работа продолжается, они еще не прошли первый этап. Причины прежние – документы не соответствуют законодательству".Министр юстиции РК Канат Мусин

Стоит отметить, что основатели и лидеры партии – известные казахстанские предприниматели и общественные деятели.

Председателем партии Respublica избран Айдарбек Ходжаназаров, сопредседателями – Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Бейбит Алибеков и Нурлан Коянбаев.

Программа партии под названием Restart ставит целью осуществить перезагрузку всех сфер государства и жизнедеятельности казахстанцев. Название партии в переводе с латинского слова "республика" означает "общее дело".

30 ноября стало известно, что в Казахстане зарегистрировали новую партию "Байтак". Основной задачей партии является решение экологических проблем страны.

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