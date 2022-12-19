Депутаты внесли поправки в регламент работы Парламента РК

Депутаты на совместном заседании приняли изменения и дополнения в регламент Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, ранее была образована комиссия по регламенту Парламента РК. Совместная комиссия провела работу по рассмотрению предложений о внесению изменений и дополнений в регламент Парламента. Поступило более 50 предложений депутатов и комитетов палат Парламента. По его словам, предлагаемые к рассмотрению поправки в регламент Парламента определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы в стране.

Депутат отдельно остановился на поправках в регламент.

"В связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании палат Парламента предлагается данный порядок закрепить в регламенте Парламента. Так, регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется "Принятие конституционных законов". Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно. Проект конституционного закона поступает для регистрации в Мажилис Парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в Сенат". Арман Кожахметов

При этом он добавил, что для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель Мажилиса созывает совместное заседание палат Парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, после чего выступают содокладчики от каждой из палат. Также представляется слово депутатам Парламента в порядке очередности.

"При необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат Парламента, состав которой утверждается на совместном заседании палат Парламента при рассмотрении проекта в первом чтении. Также на данном заседании избирается председатель совместной комиссии и определяются сроки работы этой комиссии". Арман Кожахметов

До второго чтения совместная комиссия проводит работу по рассмотрению и обобщению замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов по проекту конституционного закона с привлечением при необходимости представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, ученых и экспертов.

При рассмотрении проекта конституционного закона во втором чтении в случае образования совместной комиссии выступает председатель совместной комиссии. Во втором чтении обсуждению подлежат только те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами палат Парламента в совместную комиссию в письменном виде.

По итогам голосования Парламент большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат принимает конституционный закон или отклоняет его.

Другой блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов правительства, внесенных в Парламент согласно ч. 2 п. 2 ст. 61 Конституции РК.

"Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны. По рассмотрению таковых "чрезвычайных" проектов предлагается следующий порядок. Законопроект регистрируется в Мажилисе Парламента. Председатель Мажилиса созывает совместное заседание палат Парламента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия в работу законопроекта". Арман Кожахметов

На совместном заседании с докладом выступает представитель правительства, после чего представляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях. В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия палат Парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту.

По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента. В случае, если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.

Также мажилисмен сообщил, что отдельной главой предлагается отразить процедуру заслушивания Парламентом доклада премьер-министра.

"В соответствии с пп. 4 ст. 67 Конституции, премьер-министр докладывает Парламенту об основных направлениях деятельности правительства и обо всех его важнейших решениях. Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании палат Парламента. При этом депутаты вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада премьер-министра". Арман Кожахметов

Он уточнил, что для приведения в соответствие со ст. 53 Конституции РК в регламент Парламента вносится новая глава 4-3 о порядке рассмотрения Парламентом предложений президента по конституционным законам.

Кроме того, по всему тексту регламента Парламента внесены поправки редакционного, уточняющего характера в целях приведение в соответствие с действующими законодательными актами.

В целом, было проведено семь заседаний совместной комиссии. В сравнительной таблице содержится 38 поправок.

По итогам рассмотрения депутаты поддержали предложенные поправки и приняли соответствующее постановление. Как отмечалось, настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.