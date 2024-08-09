Утвержден регламент работы президента РК, правительства, парламента и госорганов
Регламент работы предусматривает:
по понедельникам:
- отчеты Президенту РК руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему;
- селекторное совещание у премьер-министра РК;
- оперативные совещания в Администрации Президента РК, правительстве РК, центральных государственных и местных исполнительных органах.
- селекторное совещание у премьер-министра (вторая неделя);
- оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.
- отчеты президенту руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему (третья неделя);
- селекторное совещание у премьер-министра;
- оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.
- селекторное совещание у премьер-министра (четвертая неделя);
- оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.
по вторникам:
- заседание правительства (первая, вторая и третья неделя);
- прием президентом спикеров и депутатов Палат Парламента РК;
по средам:
- прием президентом членов правительства (первая и вторая неделя);
- работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах;
- совещание у Президента (по его усмотрению);
- работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.
- заседания советов и комиссий, действующих при президенте (согласно утвержденным планам) (третья неделя);
- работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.
по четвергам:
- рабочие поездки Президента в регионы (первая и вторая недели);
- работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве;
- заседания консультативно-совещательных органов при Правительстве.
- работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве (первая и третья недели);
- заседания консультативно-совещательных органов при правительстве.
по пятницам:
- переговоры президента по телефону с акимами регионов;
- совещания в министерствах и ведомствах (все дни недели);
- доклад премьер-министра президенту (первая и третья недели).
Вместе с тем говорится, что оперативные совещания в случае необходимости проводятся в любой день.
Правительству и государственным органам предписано:
- организовать свою работу в соответствии с регламентом;
- при проведении совещаний сократить участие первых руководителей государственных органов и обеспечить участие, как правило, иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые на совещаниях вопросы;
- обеспечить участие:
- в заседаниях Палат Парламента РК – первых руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, если иное не предусмотрено регламентами Палат Парламента РК;
- в заседаниях комитетов Палат Парламента РК – заместителей первых руководителей государственных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы;
- в рабочих группах Палат Парламента РК – руководителей структурных подразделений центральных государственных органов, руководителей управлений местных исполнительных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента РК.