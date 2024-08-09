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Законодательство РК

Утвержден регламент работы президента РК, правительства, парламента и госорганов

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение от 29 июля 2024 года "Об утверждении Регламента работы Президента Республики Казахстан, его Администрации и Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Регламент работы предусматривает:

по понедельникам:

  • отчеты Президенту РК руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему;
  • селекторное совещание у премьер-министра РК;
  • оперативные совещания в Администрации Президента РК, правительстве РК, центральных государственных и местных исполнительных органах.
  • селекторное совещание у премьер-министра (вторая неделя);
  • оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.
  • отчеты президенту руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему (третья неделя);
  • селекторное совещание у премьер-министра;
  • оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.
  • селекторное совещание у премьер-министра (четвертая неделя);
  • оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.

по вторникам:

  • заседание правительства (первая, вторая и третья неделя);
  • прием президентом спикеров и депутатов Палат Парламента РК;

по средам:

  • прием президентом членов правительства (первая и вторая неделя);
  • работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах;
  • совещание у Президента (по его усмотрению);
  • работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.
  • заседания советов и комиссий, действующих при президенте (согласно утвержденным планам) (третья неделя);
  • работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.

по четвергам:

  • рабочие поездки Президента в регионы (первая и вторая недели);
  • работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве;
  • заседания консультативно-совещательных органов при Правительстве.
  • работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве (первая и третья недели);
  • заседания консультативно-совещательных органов при правительстве.

по пятницам:

  • переговоры президента по телефону с акимами регионов;
  • совещания в министерствах и ведомствах (все дни недели);
  • доклад премьер-министра президенту (первая и третья недели).

Вместе с тем говорится, что оперативные совещания в случае необходимости проводятся в любой день.

Правительству и государственным органам предписано:

  • организовать свою работу в соответствии с регламентом;
  • при проведении совещаний сократить участие первых руководителей государственных органов и обеспечить участие, как правило, иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые на совещаниях вопросы;
  • обеспечить участие:

- в заседаниях Палат Парламента РК – первых руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, если иное не предусмотрено регламентами Палат Парламента РК;

- в заседаниях комитетов Палат Парламента РК – заместителей первых руководителей государственных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы;

- в рабочих группах Палат Парламента РК – руководителей структурных подразделений центральных государственных органов, руководителей управлений местных исполнительных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента РК. 

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