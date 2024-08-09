Утвержден регламент работы президента РК, правительства, парламента и госорганов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение от 29 июля 2024 года "Об утверждении Регламента работы Президента Республики Казахстан, его Администрации и Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Регламент работы предусматривает:

по понедельникам:

отчеты Президенту РК руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему;

селекторное совещание у премьер-министра РК;

оперативные совещания в Администрации Президента РК, правительстве РК, центральных государственных и местных исполнительных органах.

селекторное совещание у премьер-министра (вторая неделя) ;

; оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.

отчеты президенту руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему (третья неделя) ;

; селекторное совещание у премьер-министра;

оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.

селекторное совещание у премьер-министра (четвертая неделя) ;

; оперативные совещания в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных и местных исполнительных органах.

по вторникам:

заседание правительства (первая, вторая и третья неделя) ;

; прием президентом спикеров и депутатов Палат Парламента РК;

по средам:

прием президентом членов правительства (первая и вторая неделя) ;

; работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах;

совещание у Президента (по его усмотрению);

работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.

заседания советов и комиссий, действующих при президенте (согласно утвержденным планам) (третья неделя) ;

; работа с руководителями местных исполнительных органов в Администрации Президента, правительстве, центральных государственных органах.

по четвергам:

рабочие поездки Президента в регионы (первая и вторая недели) ;

; работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве;

заседания консультативно-совещательных органов при Правительстве.

работа с руководителями центральных государственных органов в Администрации Президента и правительстве (первая и третья недели) ;

; заседания консультативно-совещательных органов при правительстве.

по пятницам:

переговоры президента по телефону с акимами регионов;

совещания в министерствах и ведомствах (все дни недели) ;

; доклад премьер-министра президенту (первая и третья недели).



Вместе с тем говорится, что оперативные совещания в случае необходимости проводятся в любой день.

Правительству и государственным органам предписано:

организовать свою работу в соответствии с регламентом;

при проведении совещаний сократить участие первых руководителей государственных органов и обеспечить участие, как правило, иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые на совещаниях вопросы;

обеспечить участие:

- в заседаниях Палат Парламента РК – первых руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, если иное не предусмотрено регламентами Палат Парламента РК;

- в заседаниях комитетов Палат Парламента РК – заместителей первых руководителей государственных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы;

- в рабочих группах Палат Парламента РК – руководителей структурных подразделений центральных государственных органов, руководителей управлений местных исполнительных органов, в случае необходимости – иных руководящих должностных лиц государственных органов, чью компетенцию затрагивают рассматриваемые вопросы.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента РК.