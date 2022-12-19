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Законодательство РК

На востоке Казахстана отец убил сына и застрелился

На востоке Казахстана отец убил сына и застрелился Фото: pexels
В одном из сел Восточно-Казахстанской области 17 декабря обнаружены трупы отца и сына. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, назначены судебные экспертизы.

По данным ДП ВКО, в доме, расположенном в селе Қабырға, обнаружены трупы мужчин 59 и 29 лет с признаками насильственной смерти.

"Отделом полиции Катон-Карагайского района начаты досудебные расследования по ст. 105 "Доведение до самоубийства" и 99 "Убийство" УК РК".Пресс-служба ДП ВКО

По предварительной версии, отец нанес огнестрельное ранение из зарегистрированного охотничьего ружья своему сыну, от которого последний скончался. После этого сам покончил жизнь самоубийством.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела".Пресс-служба ДП ВКО

Также сказано, что назначены судебные экспертизы.

"B соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат".Пресс-служба ДП ВКО

11 декабря мужчина повесил троих детей и повесился сам в Мангистауской области.

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Анастасия Московчук
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