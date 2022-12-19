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Военный корабль затонул близ Таиланда

спасение моряков при крушении корабля в Таиланде Фото: Twitter/prroyalthainavy
Спасатели разыскивают 33 морских пехотинцев, сообщает Zakon.kz.

Корвет военно-морских сил Таиланда "Сукхотхаи" затонул около полуночи во время патрулирования в Сиамском заливе, передает Reuters.

Во время сильного волнения в Сиамском заливе в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкирикхан корабль сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, в результате произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей и другого оборудования. 

Три корабля ВМС и два вертолета были направлены на поиски пропавших у берегов провинции Прачуап Кхири Кхан, расположенной к югу от Бангкока, после того, как у военного корабля HTMS Sukhothai произошла поломка двигателя и он затонул незадолго до полуночи примерно в 20 морских милях от побережья.

По сигналу бедствия с "Сукхотхаи" поздно вечером в воскресенье началась поисково-спасательная операция с участием трех кораблей ВМС, нескольких гражданских судов, самолетов и вертолетов морской авиации ВМС. 

"Сукхотхаи" построили на судоверфи Tacoma в США в середине 1980-х годов. Его приняли на вооружение ВМС Таиланда в 1987 году.

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