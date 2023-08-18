Парад военных кораблей в Каспийском море прошел в Актау

В 2023 году Военно-морские силы РК отмечают 30 лет со дня своего образования. 17 августа в Актау состоялись мероприятия в честь этой даты – прошел парад военных кораблей и марш морских пехотинцев.

На набережной Актау развернулась настоящая морская битва с участием ракетно-артиллерийских кораблей ВМС РК "Казахстан", "Орал", "Сарыарка" и "Мангистау". С ними на воде свои характеристики показали минно-тральный корабль "Алатау" и гидрографические судна "Табигат" и "Жайык".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Собравшиеся горожане увидели самую настоящую высадку морского десанта на берег. А на суше праздник продолжился торжественным маршем расчетов воинских частей Актауского гарнизона под руководством Главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Военный флот играет важную роль в сохранении целостности страны. Казахстан имеет 1200 километров морской границы, и наш флот готов отразить любые атаки извне", – сказал в своем поздравлении первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант ВС РК Марат Хусаинов.

В качестве почетных гостей на параде также присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и первый казахстанский космонавт, Герой Казахстана Токтар Аубакиров.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

За несколько часов до парада Аубакиров вместе с ветеранами ВМС принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Вечного огня.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

После парада зрителей ждал праздничный концерт с участием Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Финальную точку поставил красочный салют в честь юбилея.

Указ о создании Военно-морских сил РК был подписан в апреле 1993 года. Осенью 1993 в Актау появилась первая военно-морская база Казахстана.