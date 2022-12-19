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Мертвых лебедей сняли на видео на озере Караколь

Мертвых лебедей сняли на видео на озере Караколь Фото: скриншот видео
19 декабря 2022 года пользователей Казнета встревожило видео, снятое на озере Караколь в Мангистауской области. На кадрах можно увидеть мертвых лебедей, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил автор видео – блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, лебедь создает пару один раз в жизни, а когда партнер умирает, одинокий лебедь погибает от тоски.

"Если следовать по этой логике, то этой зимой в Мангистауской области слишком уж многим лебедям разбили сердца. Ну а если серьезно, данная ситуация тревожит своими масштабами: сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что, кроме лебедей, я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди", – написал блогер.

По его словам, "уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор".

18 ноября 2022 года в Казнете распространили видео с мертвым лебедем на реке Есиль. На кадрах, опубликованных очевидцем, один лебедь погиб, второй примерз ко льду и еле дышит.

Динара Халдарова
Актау Мангистауская область
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