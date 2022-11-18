Лебеди примерзли к воде на реке Есиль в Астане
Фото: pixabay
18 ноября в Казнете стали распространять видео с мертвым лебедем на реке Есиль. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Минэкологии, специалисты изучили видео и прибыли на место.
На кадрах, опубликованных очевидцем, один лебедь погиб, второй примерз ко льду и еле дышит.
В подписи к видео отмечено, что жители столичного комплекса также говорят о состоянии водоема, которое "оставляет желать лучшего".
По данным природоохранного ведомства, после публикации видео про двух лебедей в средствах массовой информации на место выехал специалист. Но, когда он прибыл на место, лебедей уже не было.
"На месте были обнаружены перья, пух, а также следы волочения, однако не удалось установить, кто волок".Пресс-служба Минэкологии РК
В дополнении сказано, что рядом с Сарыаркинским мостом имеется открытое место на водоеме, где находятся один лебедь и утки. Их состояние удовлетворительное.
13 ноября в Актау спасенного лебедя выпустили на волю.
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