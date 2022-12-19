Названа дата приема заявлений для участия в январском ЕНТ

Прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании (ЕНТ) стартует 20 декабря 2022 года и продлится до 6 января. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В ведомстве уточнили, что зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz.

"Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена". Пресс-служба МНВО РК

В ЕНТ-2023, как отметили в ведомстве, формат тестирования остался без изменений, однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" (20 вопросов) и "Грамотность чтения" (15 вопросов).

"Таким образом, по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями". Пресс-служба МНВО РК

Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа).

"В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) – с восьми до шести". Пресс-служба МНВО РК

По словам директора Национального центра тестирования МНВО РК Руслана Емелбаева, начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность", сдают ЕНТ по комбинации "Математика – Информатика".

"Для лучшей подготовки к тестированию в начале учебного года опубликовали список терминов по информатике, которые будут встречаться на ЕНТ. На самом тесте у участников, которые сдают на русском языке, будет перевод терминов на казахском и английском языках, у сдающих на казахском – на русском и английском, у сдающих на английском – на казахском и русском", – отметил он.

Также, как пояснил директор Наццентра тестирования, для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей.

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В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.