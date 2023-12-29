В Казахстане стартовал прием заявлений для участия в январском ЕНТ

В Казахстане 29 декабря 2023 года стартует прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании, которое продлится до 6 января, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования, зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет с 18 января по 10 февраля.

В ведомстве уточнили, что в январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

"При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120.

В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

"С учетом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Совместно с образовательными центрами страны запущены бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ. Кроме того, на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе". Также для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей". Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев

В заключении сказано, что время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

18 октября 2023 года стало известно, что в Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024. Как оказалось, о них объявили в начале учебного года: одним из них был проект по комбинациям профильных предметов. Но по просьбам абитуриентов было принято решение об отмене.