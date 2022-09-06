137 казахстанцев лишись грантов после проверок видеозаписей ЕНТ

В 2022 году Единое национальное тестирование (ЕНТ) сдавали 154 тыс. казахстанцев. Уже озвучены итоги экзамена, но, как рассказали Zakon.kz в Национальном центре тестирования, проверка видеозаписей еще продолжается.

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев уточняет, что по итогам просмотра видео аннулированы результаты 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов.

Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны недействительными. Руслан Емелбаев

Кроме того, как добавил глава центра, по данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников.

В этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека. Руслан Емелбаев

Также Емелбаев обратился к абитуриентам 2023 года. Директор НЦТ надеется, что они не будут повторять ошибки некоторых предшественников.

Новость по теме ЕНТ-2022: озвучены итоги тестирования

В 2022 году пороговый балл на ЕНТ не смогли набрать 33% выпускников.

Средний результат в этом году составил 66 баллов, а максимальный – 139.

Самые низкие результаты показали три региона: Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области.