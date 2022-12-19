Ужесточить процедуру выдачи онлайн-кредитов предлагают в Казахстане

Глава Минцифры на правчасе в Мажилисе заявил, что в Казахстане сегодня получение онлайн-кредитов стало очень легким. Этим, по его словам, пользуются мошенники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Мажилиса Артур Платонов. По его данным, ежегодно тысячи казахстанцев становятся жертвами телефонных мошенников, и в последнее время число таких преступлений неуклонно растет.



Депутат заявил, что мошенники звонят с разных номеров, в том числе поддельных, но абоненты видят их как номера телефонов банков и других организаций. В этой связи он поинтересовался, какую ответственность несут операторы сотовой связи за пропуск подобного трафика и какие меры принимаются операторами связи для предотвращения таких ложных звонков.

"Вопрос щепетильный. Мы несколько раз операторов совместно с МВД собирали, мобильные операторы сейчас проводят интеграцию, каждый отдельно они эти номера научились вычислять, теперь проводят интеграцию для того, чтобы в целом обмениваться всей информацией между собой. Сейчас они часть номеров научились уже блокировать. Мы работаем с операторами". Багдат Мусин

Между тем, по его словам, параллельно необходимо также ужесточить процедуру получения онлайн-кредитов. Министр заявил, что сегодня получение кредитов стало очень легким: отвечая на одно SMS, человек может получить онлайн-кредит.



"Остается возможность у этих мошенников использовать наши номера телефонов: вывозить их за рубеж и оттуда через роуминг прокидывать. Что мы сейчас предлагаем? Помимо того, чтобы просто нагружать операторов сотовой связи, потому что если из других стран идет звонок, мы его не имеем права не принять, тут, наверное, надо нам с банками второго уровня проработать так, чтобы нельзя было ответом на одно SMS оформить кредит. Мы предлагаем трехфакторную аутентификацию – это биометрическая идентификация в обязательном порядке, SMS – как второй фактор и третий – чтобы это все подписывалось ЭЦП. Потому что сегодня для получения кредита надо просто продиктовать код из сообщения, который тебе прислали, и получить кредит в миллион тенге". Глава МЦРИАП

Багдат Мусин намерен проработать с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по ужесточению формата возможной выдачи кредитов через онлайн-инструменты.