Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игрокам в онлайн-казино ограничили выдачу кредитов в Казахстане

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:40 Фото: pexels
В Казахстане для игроков, осуществляющих платежи в пользу онлайн-казино, ограничили выдачу кредитов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в кулуарах Мажилиса 16 октября заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, игроманам, вовлеченным в азартные игры, ужесточили коэффициент долговой нагрузки (КДН).

"Для обычных заемщиков КДН составляет 50%, то есть ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 50% твоего дохода. В отношении той категории заемщиков, которые осуществляют платежи в пользу интернет-казино, мы сделали КДН в размере 25%, то есть существенно ужесточили возможность получения такими лицами кредитов в банках и микрофинансовых организациях", – сказал Олжас Кизатов.

Он добавил, что игроманов выявляют через информационные системы банков.

Ранее сообщалось, что новые правила работы игорных заведений утвердили в Казахстане.

Читайте также

Сильный ветер с дождем парализовали Алматы
Сильный ветер с дождем парализовали Алматы
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Казино Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Заморозки на юге и снег в центре РК: какой будет погода 16 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: