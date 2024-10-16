Игрокам в онлайн-казино ограничили выдачу кредитов в Казахстане

В Казахстане для игроков, осуществляющих платежи в пользу онлайн-казино, ограничили выдачу кредитов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в кулуарах Мажилиса 16 октября заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, игроманам, вовлеченным в азартные игры, ужесточили коэффициент долговой нагрузки (КДН).

"Для обычных заемщиков КДН составляет 50%, то есть ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 50% твоего дохода. В отношении той категории заемщиков, которые осуществляют платежи в пользу интернет-казино, мы сделали КДН в размере 25%, то есть существенно ужесточили возможность получения такими лицами кредитов в банках и микрофинансовых организациях", – сказал Олжас Кизатов.

Он добавил, что игроманов выявляют через информационные системы банков.

Ранее сообщалось, что новые правила работы игорных заведений утвердили в Казахстане.