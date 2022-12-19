Токаев посетит Узбекистан 21-22 декабря
Фото: akorda.kz
21-22 декабря состоится государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, сообщает Zakon.kz.
Как передает Акорда, в ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействие в гуманитарной сфере.
Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки.
Запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
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