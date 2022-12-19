В Казахстане 70% электроэнергии вырабатывается из угля

По данным Бюро национальной статистики, 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 20% – из газа, 3% – из возобновляемых источников (ВИЭ), остальное – из воды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, в 2021 году выработка электрической энергии объектами ВИЭ составила 4,2 млрд кВт*ч.

При этом доля электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ с учетом больших ГЭС, достигла 11% к 2020 году по сравнению с 10,3% в 2015 году.

Без учета больших ГЭС данный показатель еще меньше, в 2021 году он составил 3,7%.

15 декабря 2022 года сообщалось, что системный оператор Единой электроэнергетической системы Казахстана объявил аварийный режим по Северной, Южной, а также Западной зоне энергосистемы, с вводом ограничений потребления электричества для крупных промышленных предприятий.

7 декабря зафиксировали исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт. При этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

